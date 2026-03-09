AK Parti Karabük İl Başkanlığı iftar programı düzenledi

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.



Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, ramazan ayının toplumsal dayanışmanın önemini hatırlattığını söyledi.



Ramazanın manevi atmosferinin yanı sıra dünyada hoş olmayan olayların da olduğunu hatırlatan Şahin, "Savaşlar var, neredeyse Orta Doğu'da bombanın düşmediği ülke kalmadı, insanlar ölüyor. Dünyada kurallar sisteminin çöktüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Şahin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bulunan devletlerin ölümlere ve zulümlere ses çıkarmadığını aktararak, "Ancak sesini çıkaran bir devlet var, bir lider var. Onun kim olduğunu, hangi teşkilatın başında olduğunu hepimiz biliyoruz, ismi Recep Tayyip Erdoğan. Tüm mazlum coğrafyalarda zulüm gören insanların en güçlü, en yüksek sesi Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.



AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da savaşların haklısı veya haksızı olmadığını belirterek, "Savaşın sebeplerini tartışacak değiliz ama tüm dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Katledilen 160 kız çocuğunun bu dünyada hakkı hiç mi yoktu? Bugün 8 Mart'ı kutladığını söyleyenler, katledilen 160 kız çocuğunun hakkını hiç mi söylemeyecekler?" şeklinde konuştu.



Programa, AK Parti Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile çok sayıda vatandaş katıldı.



