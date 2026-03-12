Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci Karabük'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Hedefimiz dünyanın ilk 5 ekonomisinden biri, Avrupa'nın da ilk 2 ekonomisinden biri olmak. Ancak oraya varırsak o muasır medeniyet yolculuğunda, süreçte istediğimiz yere gelmiş oluruz." dedi.

        Giriş: 12.03.2026 - 21:50
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci Karabük'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Hedefimiz dünyanın ilk 5 ekonomisinden biri, Avrupa'nın da ilk 2 ekonomisinden biri olmak. Ancak oraya varırsak o muasır medeniyet yolculuğunda, süreçte istediğimiz yere gelmiş oluruz." dedi.

        Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Zeybekci, Valiliği ziyaret etti.

        Vali Oktay Çağatay ile makamında görüşen Zeybekci, daha sonra Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

        AK Parti Karabük İl Başkanlığını da ziyaret eden Zeybekci, ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı gezdi.

        - "Türkiye olarak çok önemli mesafeler katettik"

        5000 Evler Kanyon Sosyal Tesisleri'nde "İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katılan Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak çok önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

        Bunun yeterli olmadığını belirten Zeybekci, "Dünya Bankasının 2025 raporuna göre Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11. büyük ekonomisi. Milli gelir, yani nominal milli gelir bazında da dünyanın 16. büyük ekonomisi. Bizim için yeterli mi? Hayır. Hedefimiz dünyanın ilk 5 ekonomisinden biri, Avrupa'nın da ilk 2 ekonomisinden biri olmak. Ancak oraya varırsak o muasır medeniyet yolculuğunda, süreçte istediğimiz yere gelmiş oluruz." diye konuştu.

        Zeybekci, ülke ekonomisi olarak, gelir olarak da artık "Dünya Şampiyonlar Ligi"nde olunduğunu dile getirerek, buradaki sıralamada en yukarıları hedeflediklerini kaydetti.

        Türkiye gibi bu yarışta yer almak isteyen ülkelerin olduğunu belirten Zeybekci, "Ortalama büyümemiz yüzde 5'in altında olmamalı. Yüzde 5'in altında olduğu zaman hafiften patinaj yapmaya, hafiften kendi etrafında dönmeye başlarız." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Özkan, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

        Programın ardından aynı yerde iftar programına katılan Zeybekci, daha sonra kentten ayrıldı.

