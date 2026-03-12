Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Karabük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Karabük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Karabük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda, Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki protokol üyeleri, fuaye alanında oluşturulan sergiyi gezdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğündeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunmasıyla devam eden programda, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" isimli oratoryo gösterisi sunuldu.

        Vali Çağatay'ın dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesiyle sona eren programa, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

