        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karabük'te cenaze törenine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu'nun vefat eden babası Yılmaz Bayramoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karabük'te cenaze törenine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu'nun vefat eden babası Yılmaz Bayramoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

        Safranbolu Merkez Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene katılan Erbakan, vefat eden Bayramoğlu'nun babası için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

        Cenaze töreninin ardından Erbakan, Bayramoğlu ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

        Bayramoğlu'nun cenazesi aile mezarlığına defnedildi. Erbakan, törenin ardından İstanbul'a gitti.

        Törene, Bayramoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Özer ve vatandaşlar katıldı.

