        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te boz ayı fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boz ayı fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 23:10
        Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Korkmaz, bu sayede boz ayı görüntüledi.

        Fotokapanla kayda alınan görüntüde, boz ayının bölgede dolaşması yer alıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

