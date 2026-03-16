Eflani'de manevi mekanlar gezisi düzenlendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde manevi mekanlar gezisi yapıldı.



AK Parti Eflani İlçe Başkanı araştırmacı-yazar Hüseyin Lütfi Ersoy'un öncülüğünde düzenlenen gezi, Demirli köyü sınırlarındaki Küre-i Hadid Camisi ve Şeyh Mahmud Türbesi ziyaretiyle başladı.



Daha sonra Günlüce köyündeki Şeyh Aziz Efendi türbesine gelen kafile, sırasıyla Bağlıca köyü Gaze Divan Camisi, Güngören köyü Şeyh Ali Türbesi ve Hacıağaç köyü Şeyh Mevlana Muslihiddin Türbesi'ne ziyarette bulundu.



Gezinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ersoy, ramazan ayında bayram gelmeden önce Eflani yöresinde bilinmeyen manevi mekanlar, türbeler ve camiler üzerine güzel bir gezi, ziyaret turu düzenlediklerini söyledi.



Geziye katılımın oldukça yoğun olduğunu belirten Ersoy, "70 kişi, 4 otobüs, 6 araba yola çıktık. İlk önce Karabük'ün en eski ayakta kalan yapısı, Candaroğlu İsmail Bey'in Eflani'ye armağanı, 1451'de yapılmış Candaroğlu İsmail Bey Küre-i Hadid yani Demirli Köyü Camisi'ne ve yanı başında 5 asırlık bir evliya Şeyh Mahmud Türbesi'ne uğradık." diye konuştu.



Ersoy, ardından Günlüce köyündeki 3 türbeyi ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Daha sonra Bağlıca köyümüzün tarihi Divan Camisi'ne, oradan da Güngören köyümüzün Şeyhoğlu Mahallesi'nde Şeyh Ali Efendi, hanımı ve kardeşinin üçünün yan yana sandukada yattığı türbeye uğradık. Son olarak Eflani'nin en eski, en bilinen, en meşhur türbelerinden biri olan Hacıağaç köyü Şeyh Mevlana Muslihiddin Efendi'nin Türbesi'ne geldik. Gerçekten çok kıymetli, çok kutlu, çok mutlu bir ziyaret ve gezi oldu."



Hacıağaç köyü muhtarı Murat Ünal da Ersoy'a organizasyonu düzenlediği için teşekkür ederek, "Çok güzel bir gezi oldu. Katılanlardan Allah razı olsun." dedi.

