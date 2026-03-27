Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Karabük'te sahne aldı

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konser verdi.



Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sahne alan Şenlendirici, kimi zaman hareketli, kimi zaman hüzünlü şarkılar icra etti.



İzleyenler, Şenlendirici'nin çaldığı eserlere eşlik etti.



Safranbolu'da konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Şenlendirici, "Güzel bir akşam oldu, hepiniz şeref verdiniz. En kısa zamanda Safranbolu'ya tekrar gelmek istiyorum." dedi.

