Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Karabük'te sahne aldı
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konser verdi.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sahne alan Şenlendirici, kimi zaman hareketli, kimi zaman hüzünlü şarkılar icra etti.
İzleyenler, Şenlendirici'nin çaldığı eserlere eşlik etti.
Safranbolu'da konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Şenlendirici, "Güzel bir akşam oldu, hepiniz şeref verdiniz. En kısa zamanda Safranbolu'ya tekrar gelmek istiyorum." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.