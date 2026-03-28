Karabük'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



S.D. idaresindeki 78 AZ 843 plakalı otomobil, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde U.Ö. yönetimindeki 78 ACD 980 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.



Kazada 78 AZ 843 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer araçtaki B.Ö. ve Y.Ö. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

