Milletvekili Güneş’ten örnek davranış

Her fırsatta köy yaşamının önemine değinen ve kendi köyüne sürekli ziyarette bulunan AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, ağaç dikim mevsiminde meyve fidanlarını kendi elleriyle toprakla buluşturdu.

Güneş, köylülerle birlikte meyve fidesi dikerek boz olan topraklara ağaç dikmenin önemini vurguladı ve hemşehrilerini ağaç dikmeye davet etti.

TBMM çalışmalarından arda kalan her fırsatta seçim bölgesine gelen AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş örnek bir davranışa imza attı. Ağaç dikme mevsimi olarak bilinen bu aylarda Pelitçik Köyü’nde ceviz, elma ve kiraz fidelerini toprakla buluşturan Milletvekili Güneş, kültürümüzde, inançlarımızda ve geleneklerimizde ağaç dikmenin önemli olduğunu ifade etti.

Güneş, “ Peygamber efendimiz yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz buyuruyor. Bu çok önemli bir hadis. İslam’ın doğaya ve insana nasıl baktığını, yaşatmanın ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Biz köyümüzde, beldemizde bizden önceki ecdadımızın diktiği meyvelerden nasiplendik, hala nasipleniyoruz. Bugün de köylülerimizle birlikte birçok meyveyi toprakla buluşturduk. Bizden sonraki nesillerimiz de bu ağaçlardan nasiplerini alacaklarını umuyoruz. Güzel bir gün oldu, ben tüm hemşehrilerimi imkanı olanları ağaç dikmeye davet ediyorum. Bu arada fidelere de can suyunu koymayı da unutmasınlar. Bugün burada emek veren köylülerimize de teşekkür ediyorum.” dedi.

