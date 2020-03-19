Kar yağışı tırları yolda bıraktı

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KarabükGerede Karayolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle Eflani Karayolu'nda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

KarabükGerede arasında yer alan İstanbul ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan D100 Karayolu Eskipazar Kemikli Rampaları mevkisinde kar ve buzlanmadan dolayı kayan tırlar yolda kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan tırlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinde de maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

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