Vali Gürel: “Geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti” İl dışından gelecek olanlar ev karantinasında olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel: “Geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti” İl dışından gelecek olanlar ev karantinasında olacak

İHA

Karabük'te geçen haftadan bugüne 5 vaka görüldüğünü açıklayan Vali Fuat Gürel, il dışından gelenleri ev karantinalarına tabi tutacaklarını söyledi.

Vali Gürel: “Geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti” İl dışından gelecek olanlar ev karantinasında olacak

Karabük’te geçen haftadan bugüne 5 vaka görüldüğünü açıklayan Vali Fuat Gürel, il dışından gelenleri ev karantinalarına tabi tutacaklarını söyledi.
Vali Fuat Gürel, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda il dışından gelenler için uygulanan yurt karantinalarının kaldırıldığını duyurmuştu. Yaz tatili veya ziyaret amaçlı kente gelecek olan vatandaşlar için ev karantinalarının başladığını ifade eden Gürel, “Türkiye’nin birçok büyükşehrinden hemşehrilerimiz var. İlimize gelmeye başladılar. Yaz tatilinde anne ve babalarını ziyaret etmeye başladılar. İşin doğrusu özellikle geldikleri hanelerde kronik hastalığı bulunan, belli bir yaşın üstünde olan anne babaları varsa hemşehrilerimiz biraz daha gelmese aslında iyi olur. Zorunlu olarak gelmekte olan arkadaşlarımızı da evlerinde karantina süreçlerinde tutacağız. Kısa süreli gelenlere de kısa süreli tabi tutacağız. Yani 2 günlüğüne gelecekse 2 günlüğüne, 5 gün gelecekse 5 günlüğüne, 14 gün gelecek olanı da 14 gün takip edeceğiz” diye konuştu.
Gürel, korona virüs salgınının kente büyükşehirlerden geldiğini hatırlattı.

“Geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti”
Korona virüs salgını için “Bir süre daha bizimle yaşayacak” diyen Gürel, “İlimizde bu hastalık bitmişti aslında, belli bir aşamaya getirmiştik ama geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti. Onları takip ediyoruz. Etraflarına bakıldı, şu an için sıkıntı olmadığı anlaşıldı. Bu hastalık biraz daha bizimle beraber yaşayacak. Bizim artık bu süreçten sonra kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumak adına bu kurallara hep birlikte uymak gerekiyor. Karabüklüler bu konuda çok hassasiyet gösterdiler. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu hassasiyetimizi devam ettirirsek bu hastalıktan en az zararla çıkmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turistik kentte konaklama tesisleri normalleşiyor
YEREL HABERLER Turistik kentte konaklama tesisleri normalleşiyor
Karabük'te asfalt sezonu hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Karabük'te asfalt sezonu hazırlıkları sürüyor
Karabük TSO'dan "sigortacılık" açıklaması
YEREL HABERLER Karabük TSO'dan "sigortacılık" açıklaması
Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali’yi şaşırttı Karabük Valisi caddeleri tek tek gezerek esnaflara ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ denetimi yaparak uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç ...
KBÜ öğrencilerinden İHA başarısı
YEREL HABERLER KBÜ öğrencilerinden İHA başarısı
KBÜ'den tüm öğrencilere bilgisayar ve internet desteği
YEREL HABERLER KBÜ'den tüm öğrencilere bilgisayar ve internet ...
Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla araç yoğunluğu oluştu
YEREL HABERLER Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla araç yoğunluğu ...
Karabük’te yurt karantinaları kaldırıldı Karabük Valisi Fuat Gürel, “Karabük’te çok büyük sorun yok”
YEREL HABERLER Karabük’te yurt karantinaları kaldırıldı Karabük ...
77 yaşındaki Musa amca 2.5 aylık aradan sonra iş başı yaptı 65 yıllık terzi korona virüse rağmen mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER 77 yaşındaki Musa amca 2.5 aylık aradan sonra iş başı ...
Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı
YEREL HABERLER Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı
(Özel) Salgın sürecinde kapı kilidi siparişlerini internetten aldı Korona virüsü nedeniyle birçok iş yeri geçici olarak faaliyetlerini durdururken, Safranbolu'da tarihi konakların kapı kilitlerini yapan demirci ve çilingir ustası işlerini internet üzerinden yürütüyor
YEREL HABERLER (Özel) Salgın sürecinde kapı kilidi siparişlerini ...
Yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Yanlış vitese takınca sitenin bahçesine düştü: 2 ...
Yanlış vitese takınca site bahçesine devrildi
YEREL HABERLER Yanlış vitese takınca site bahçesine devrildi
Prof.Dr. Akdur, “Tek sigarada 4 binden fazla zararlı madde var”
YEREL HABERLER Prof.Dr. Akdur, “Tek sigarada 4 binden fazla zararlı ...
Yeni doğum yapan kadına ambulans helikopterle sevk
YEREL HABERLER Yeni doğum yapan kadına ambulans helikopterle sevk
Doğum yapan kadın ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Doğum yapan kadın ambulans helikopterle Ankara'ya ...
Karabük'te çıkan yangında 2 samanlık ve 1 traktör yandı
YEREL HABERLER Karabük'te çıkan yangında 2 samanlık ve 1 traktör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X