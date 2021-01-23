Karabük'te göletler buz tuttu 

Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçı Göleti, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tuttu.
Eflani'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından Bostancılar, Ortakçı ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan göletlerin buz tutmasıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Kar sonrası ortaya çıkan etkileyici manzara dron ile görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR
2021-01-23 14:34:06
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