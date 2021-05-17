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Mezarlıktaki çalışmalar durduruldu, köylüler şükür namazı kıldı Muhtar ve köylülerin kavgasına neden olan çalışma sonrası kaymakamlık inceleme başlattı

İHA

Mezarlıktaki çalışmalar durduruldu, köylüler şükür namazı kıldı Muhtar ve köylülerin kavgasına neden olan çalışma sonrası kaymakamlık inceleme başlattı

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde mescidin restorana dönüştürülme çalışmalarının iptali üzerine köylüler, sevinçlerini şükür namazı kılarak gösterdi.
22 Nisan tarihinde mezarlıkların dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalması ve mescidin restorana dönüştürülme iddiası muhtar ile köylüleri karşı karşıya getirmişti. Sözlü tartışmanın büyümesi ile muhtarın yakınları ve köylülerin tekme tokat kavgasının ardından Safranbolu Kaymakamlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Konuyla ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Tokatlı Köyü Muhtarlığına verilen sözlü ve yazılı talimatlar sonucunda bahse konu binayı kiralayan kiracıya ait eşyaların çıkartıldığı ve şikayet dilekçesinde bahsi geçen konularla ilgili olarak, yapılacak tahkikat sonuçlanana kadar mezarlık alanında bulunan mescit ve binayla ilgili tüm işlemlerin durdurulması ve kullanımının sonlandırılmasının da verilen talimatlar içerisinde olduğu bildirildi.
Kaymakamlığın aldığı kararın ardından köylüler sevinçlerini şükür namazı kılarak gösterdi. Köy sakinlerinden Mehmet Bal, mescit ve mezarlıkları geri istediklerini belirterek, “Buraya restoran, kafe istemiyoruz. Kaymakamlık açıklama yaptı, biz çok teşekkür ediyoruz. Buraları mühürlediler, hiç olmasa olaya devletimiz el attı. Kimse buralarda gayrimeşru iş yapamaz. Vatandaşlar olarak mescidimize ve mezarlıklarımıza kavuşma ümidiyle şükür namazı kıldık. Devlet büyüklerimize, adalete ve devletimize güveniyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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