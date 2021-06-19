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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin kaza anı kameralara yansıdı

İHA

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin kaza anı kameralara yansıdı

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bahattin K. (24) idaresindeki 06 AF 5703 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin ön koltuğunda sıkışan Havva K. (24) Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte Havva K. ve Yaşar M. (55) sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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