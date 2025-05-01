Karabük'te 6 katlı binada yangın çıktı
Karabük'te 6 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 01.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:51
Kurtuluş Mahallesi Şehit Yılmaz Korkut Caddesi'ndeki 6 katlı binanın havalandırma boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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