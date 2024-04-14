Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde Orhan Ünal'ın (27) testereyle kestiği ağacın altında kalması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Ünal, ambulansla Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kesim sırasında Ünal'a yardım eden Y.E, E.S. ve E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.