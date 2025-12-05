Karabük'te otomobil refüje devrildi: 1 ölü
Karabük'te refüje devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 05.12.2025 - 04:11 Güncelleme: 05.12.2025 - 04:11
Ramazan Oktay (49) idaresindeki otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ramazan Oktay'ın cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
