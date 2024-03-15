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        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı

        Karabük'ün 2 bin rakımlı kayak merkezi Keltepe'de kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar karınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 01:04 Güncelleme: 15.03.2024 - 01:10
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        Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğun kar
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        Karabük'ün kayak merkezi Keltepe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        DHA'nın haberine göre; kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ekipler de olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

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        #haberler
        #Karabük
        #Keltepe Kayak Merkezi
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