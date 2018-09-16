Kardemir Karabükspor: 0 - Osmanlıspor: 4
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Cem Özbay, Cemil Tunç
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran (Dk. 76 Toykan Topuz), Cihan Aydın (Dk. 89 Doğukan Sabih Toksöz), Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt (Dk. 66 Arif Bostancı), Melih Berat Arslan, Yusuf Akbulut
Osmanlıspor: Abdülaziz Demircan, Caner Arıcı (Dk. 82 Magaye Gueye), Anıl Karaer, Ndiaye, Muhammed Bayır, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk, Burhan Eşer (Dk. 66 Numan Çürüksu), Sinan Kurt, Tugay Kacar, Beykan Şimşek (Dk. 73 Furkan Özçal)
Goller: Dk. 54 Beykan Şimşek (Penaltıdan), Dk. 57 Eric Ayuk, Dk. 80 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90+2 Magaye Gueye ( Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Ahmet Karadayı, Dk. 53 Ferhat Yılmaz (Kardemir Karabükspor), Dk. 89 Anıl Karaer (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.
TFF 1. LİG PUAN DURUMU GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ