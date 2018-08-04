Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, yönetimlerinin haksız şekilde eleştirildiğini belirterek, "Kulübün yaklaşık 8 milyon liraya ihtiyacı var. Bu parayı verebilecek olan kim varsa ona bu kulübü teslim edebiliriz." dedi.

Aytekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve gelmelerinden bu yana kulübü yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını, yeni bir takım oluşturduklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Aytekin, "Hiç para vermeden 18 oyuncuyu kadromuza kattık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Kamerunlu santrfor Yannick N'Djeng ile görüşüyoruz. Teknik heyetten onay alırsak pazartesi günü 2 yıllık bir sözleşme planlıyoruz." diye konuştu.

Bütün bunlara rağmen bazı kesimler tarafından eleştirildiklerini, yönetimleri hakkında olumsuz sözlerin sarf edildiğini aktaran Aytekin, şöyle devam etti:

"Kulübün yaklaşık 8 milyon liraya ihtiyacı var. Bu parayı verebilecek olan kim varsa ona bu kulübü teslim edebiliriz. Gerçek dışı suçlamalara maruz kalıyoruz. İtibarımızın yitirilmesi için çaba harcayanlar var. Ben hep söyledim. Bizden iyi yapacak varsa gelsin, hemen çekilelim. Şimdiye kadar yaptığımız her şey şeffaf ve açık. Kimseden korkumuz yok. Hem sahip çıkılmıyor takıma hem de çıkanlara saldırılıyor. Bu takıma yazıktır. Bu takım hepimizin takımı."

Öte yandan kırmızı-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarını Çamlık Tesisleri'nde teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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