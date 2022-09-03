Karaburun'da su altının güzellikleri gece dalışıyla keşfediliyor

Onları görme şansını yakalıyoruz. Her şeyden önce bu çok keyifli. Gece yıldızların altında dalmak apayrı bir keyif kesinlikle. Bir de bu karanlık duygusu, bilmiyorum herkesin de hoşuna gider mi ama gerçekten çok cezbedici olabiliyor zaman zaman."