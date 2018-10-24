Karadeniz Sualtı Arkeolojisi Projesi kapsamında yapılan araştırmalarda, deniz yüzeyinin iki kilometre altında 2,400 yıllık bir gemi enkazına ulaşıldı.

Araştırmacılar, 23 metrelik geminin iyi durumda olduğunu, ana direğinin hala sağlam ve kürekçi banklarının yerinde durduğunu söylediler.

Bulgaristan açıklarında keşfedilen 2400 yıllık geminin, Antik Yunan döneminde ticaret için kullanıldığı düşünülüyor.

Gemi, Roma gemileri ve 17. yüzyıldan kalma bir Kazak askeri filosu da dahil olmak üzere Karadeniz Denizcilik Arkeolojisi Projesi tarafından tespit edilen 60’dan fazla gemi enkazından biri olma özelliğini taşıyor. Ekip, bu tür bir gemiyi yalnızca Antik Yunan dönemine ait seramik vazolardaki figürlerde gördüklerini de ifade etti.

AZ OKSİJEN KORUDU

2 kilometre derinliğinde ortaya çıkan ve Antik Yunan dönemine ait olduğu düşünülen gemi enkazının, bulunduğu derinlikteki oksijen seviyesinin çok düşük olması nedeniyle bugüne kadar bozulmadan kalabildiği belirtiliyor.

Güney İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden Jon Adams, “Klasik dünyadan kalma ve 2 kilometre derinlikte bir geminin sağlam bir şekilde bulunması, düşünmeyeceğim bir şeydi. Bu durum gemi yapımına ve antik dünya denizciliğine ilişkin anlayışımızı değiştirecek” dedi.

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