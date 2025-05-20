Bu tablonun oluşmasındaki birinci sebebin deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi olduğunu anlatan Bat, "Denizanası varlığındaki artışı bilim camiası olarak yakından takip ediyoruz. Farklı sebeplere bağlı olarak denizanalarının varlıklarında bir artış olduğu görülüyor. Bu sebepler arasında ilk sırada da deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi var" dedi.