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        Haberler Gündem Çevre Karadeniz'de giderek artan tehlike! | Son dakika haberleri

        Karadeniz'de giderek artan tehlike! Balık kalitesi ve balıkçılığı da tehdit ediyor!

        Karadeniz'de son 5 yılda giderek artan denizanası, balık popülasyonundan, avcılık faaliyetlerine kadar birçok alanı olumsuz etkilediği belirtildi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir, insan kaynaklı kirliliği dikkat çekerek, "Karadeni'de son 5 yıldır 'rhizostoma' türünde yüksek artış görüldüğü tespit edilmiştir. Denizanalarının yoğun olarak arttığı zamanlarda balıkçılar içinde zor bir avcılık operasyonu beraberinde gelmektedir. Ağa giren denizanaları av araçlarının ağ gözlerini tıkayarak av oranını, avlanan balığın kalitesini azaltmakta, av araçlarına zarar vererek ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:11 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:11
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        Karadeniz'de, özellikle Sinop ve Samsun sahillerinde denizanası popülasyonunun her geçen gün arttığı belirtilerek, insan kaynaklı kirliliğe dikkat çekildi.

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        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir, denizanalarının balık popülasyonundan, avcılık faaliyetlerine kadar birçok alanı olumsuz etkilediğini ifade etti.

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        Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir, "Karadeniz'de 5 farklı denizanası türü bulunmaktadır. Bunlardan kol olarak adlandırabileceğimiz, uzantıları bulunan, üst kısmı şemsiye şeklinde olan 'rhizostoma' türü, insanlara temas ettiğinde yanma, uyuşma, kızarıklık gibi belirtilere neden olabilir" dedi.

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        Bazen ciddi yanıklara sebep olduğunun da kayıtlara geçtiğini ifade eden Özdemir, "Diğer türler insan sağlığı açısından tehlikeli olmamakla birlikte dokunduğumuzda elimizle göze temastan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Temas olduğu takdirde bol su ile yüzümüzü yıkamalıyız" diye konuştu.

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        İklimsel değişimlerle birlikte kirlilik faktörleri de eklendiğinde dünya denizlerinde ve Karadeniz özelinde denizanası popülasyonunun her geçen arttığını kaydeden Özdemir, "Yaklaşık son 5 yıldır 'rhizostoma' türünde yüksek artış görüldüğü tespit edilmiştir. Deniz ekosistemleri bir denge içerisindedir. Denizlerdeki besin piramidinin en alt basamağında bulunan fito-zooplankton grupları balıkların ana besini oluşturmaktır" şeklinde konuştu..

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        Denizanalarının ana besinini ise "zooplankton"ın oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Zekiye Birinci Özdemir, "Denizanaların aşırı çoğalmasıyla balıkların ana besini denizanaları tarafından tüketilmekte ve rekabet içerisine girmektedirler. Denizanaları balık yumurtalarını besin olarak tüketmekte ekosistemdeki bu denge bozulmaya başlamaktadır. Denizanalarının yoğun olarak arttığı zamanlarda balıkçılar içinde zor bir avcılık operasyonu beraberinde gelmektedir" ifadelerini kullandı.

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        Doç. Dr. Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Ağa giren denizanaları av araçlarının ağ gözlerini tıkayarak av oranını, avlanan balığın kalitesini azaltmakta, av araçlarına zarar vererek ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Sinop ve Samsun sahilleri balıkçılığın yoğun yapıldığı av sahalarına sahiptir. Giderek artan insan kaynaklı kirlenme denizanalarının artışını desteklemektedir. Bu nedenle denize yapılan deşarjların mutlaka biyolojik arıtma ile yapılması, kirlilik kontrolünün sağlanması açısından önemli bir noktadır."

        #yerel haberler
        #karadeniz
        #balık
        #denizanası
        #Sinop Üniversitesi
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