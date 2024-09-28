KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, "Karadeniz'de genellikle deniz suyu sıcaklığı bizim bölgemiz için konuşacak olan 7 derece ile 25 derece arasında genelde değişiyor ama bu yıllar son yıllarda 27-28 dereceye kadar çıkıyor. Şimdi bunun anlamı şu; bizim coğrafyada yaşayan organizmaların tamamı mikroorganizmalardan balık ve diğer köpekbalığına kadar giden türlerin tamamında bu sıcaklığa dayanabilen türler. Yani buna adapte olabilen türler. Ama sıcaklığın biraz daha yükselmesi bakteriden başlayıp planktona ve üst yapılı organizmalara kadar bir davranış değişikliğine sebep oluyor. Ekosistemin çalışması değişiyor, türlerin bolluğu, türlerin miktarı veya varoluşu değişebiliyor. Dolayısıyla bu sıcaklık değişimine bağlı olarak hangi türün ne kadar bulunduğunu mutlaka bilimsel yöntemlerle ortaya konup ona göre Karadeniz'deki ekosistemin nasıl değiştiğini tanımlamak gerekiyor" dedi.