Karadenizli genç tasarladı... Zıplaya zıplaya gidiyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamKaradenizli genç tasarladı... Zıplaya zıplaya gidiyor! - Haberler
ABONE OL

Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor

Trabzon'da, 26 yaşındaki Murat Karanlık'ın süspansiyonlarını değiştirerek modifiye ettiği 1987 model otomobili, yolda zıplıyor izlenimi veriyor. Karanlık, "Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım" dedi

Karadenizli genç tasarladı... Zıplaya zıplaya gidiyor! - Haberler
Karadenizli genç tasarladı... Zıplaya zıplaya gidiyor!
0:00 / 0:00
DHA

Trabzon'da oto alım satımı işiyle uğraşan Murat Karanlık, 1987 model 'Lada Vazz' marka otomobili modifiye etmeye karar verdi.

DHA'nın haberine göre kompresör yardımıyla süspansiyonlara gönderilen hava ile yaptığı sistemle otomobilin zıplayarak gitmesini sağlayan Karanlık, yaklaşık 50 bin liraya mal olan aracına gözü gibi bakıyor.

Karayolunda giderken zıpladığı izlenimi veren otomobili görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

`HAYALİNİ KURDUĞUM ŞEYİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜM´

Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Karanlık, "Arabamız Lada Vazz, Rus üretimi 87 model bir araba. Ben eski arabalar üzerinde uğraşıyorum. Arabaları alıp toparlayıp satıyorum. Bu tarz bir proje aklımızda hep vardı. Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım. Araba yaklaşık olarak 50 bin liraya bana mal oldu" diye konuştu.

'GÖRENLER ŞAŞIRIP KALIYORLAR'

Arabayı herkesin tanıdığını belirten Karanlık, "Araba zıplaya zıplaya gidiyor. Biz genellikle trafiğe kapalı alanlarda arabayı zıplatmaya çalışıyoruz. Çünkü çok dikkat çektiği için yolda bulunan diğer sürücülerin dikkati dağılsın istemiyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız videolarımız var. Arabanın zıpladığını görenler şaşırıp kalıyorlar. Artık herkes arabamızı tanıyor. Görenler video çekiyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bizim için bambaşka bir duygu. Çok soran oluyor 'bunu nasıl yaptınız' diye, 'meslek sırrı' diyoruz. Hızlandırılmış bir süspansiyon sistemi var. Motoru güçlendirdik, bu sayede lastikleri yerden kesebiliyoruz. Eski araba olduğu için dikkat çekiyordu zaten, şimdi ise ilgi oldukça arttı" dedi.

'HORON TEPESİMİZ GELİNCE AYARI VERİYORUZ'

Horon tepmek, kolbastı oynamak istediklerinde arabayı zıplatma moduna getirdiklerini söyleyen Mücahit Terzioğlu ise, "Bu araba, diğer arabalardan çok farklı. Yolda giderken arkadaşımız arabayı zıplatmaya başladığı zaman herkes arabaya bakmaya başlıyor. Çok dikkat çekiyor araba. Arkadaşımız araba zıplarken kafalarımız tavana vurmasın diye tavanı kestirdi. Biz Karadenizli olduğumuz için horon tepmeyi, kolbastı oynamayı çok severiz. Horon tepesimiz gelince arkadaşımıza diyoruz, veriyor ayarı eller oynuyor, kollar oynuyor arabada, zıplamaya başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ayı Kayası Tabiat Parkı, yürüyüş tutkunlarının adresi oldu
YAŞAMDoğayla iç içe olmak isteyenlerin yeni adresi
Nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulundu
YAŞAMNesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü
Patara Telsiz İstasyonu'nda gün yüzüne çıkan gerçek!
YAŞAMPatara ile ilgili heyecan verici gerçek!
Buz gibi suya atladı... Herkes izlerken köpeği o kurtardı - Haberler
YAŞAMBuz gibi suya atladı... Herkes izlerken köpeği o ...
Şiddet nasıl vahşileşti?
YAŞAMŞiddet nasıl vahşileşti?
Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu
YAŞAMAntalya Körfezi'nde görüldü! Öldürücü etkisi yok ama.. ...
İlk insanların yaşadığı mağarayı defineciler talan etmiş
YAŞAMOnlarca alet çıkarılmıştı... Tarihi keşfin ardından ...
Vinçle taşındı... Kaçak kazıda ortaya çıktı - Haberler
YAŞAMVinçle taşındı... Kaçak kazıda ortaya çıktı
Leylekler Vadisi'nin konukları geldi
YAŞAMLeylekler Vadisi'nin konukları geldi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 15 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM15 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları