Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE MAÇLARI

Trabzonspor, söz konusu dönemde Vavacars Fatih Karagümrük ile 4 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İstanbul'daki maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.