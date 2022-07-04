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Karaismailoğlu Marmaray'a bindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaparken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral oldu.

Karaismailoğlu Marmaray'a bindi
Karaismailoğlu Marmaray'a bindi
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Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, makam arabasını Zeytinburnu durağında bırakarak Marmaray'a bindi. Söğütlüçeşme durağında inen Karaismailoğlu, seyahatine YHT ile devam etti. Bilecik'te köprülü kavşak açılışı ve esnaf ziyareti yapan Karaismailoğlu, programının ardından yine YHT'yi kullanarak Bilecik'ten Ankara'ya geçti.

Bakan Karaismailoğlu'nun videosu sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşılırken, bazı vatandaşlar, "Seni de otobüse bekliyoruz İmamoğlu Tabi sağlam otobüs kaldıysa." diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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