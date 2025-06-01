Karakola gidip itiraf etti! Matematik mühendisi kadın, ev arkadaşını öldürdü!

Korkunç cinayet, dün Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Dün Kocaeli Çayırbaşı’nda bulunan bir karakola giden 34 yaşındaki matematik mühendisliği mezunu Demet Ç. adlı genç kadın, İstanbul Beşiktaş’ta ev arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Cinayette kullandığı bıçakla teslim olan genç kadının itirafı üzerine olay İstanbul polisine bildirildi.

Öldürülen Zilif Öztürk

POLİSLER CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTI

Gelen bilgi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan adrese gitti. Dairenin kapısını kıran polis ekipleri 39 yaşındaki Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Olay hemen Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekiplerine bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Kocaeli’ye giden cinayet amirliği ekipleri,teslim olan Demet Ç. ‘yi İstanbul’a getirdi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan soruşturmada, Demet Ç. ile Zilif Öztürk’ün uzun süredir bu evde birlikte ikamet ettiği öğrenildi. İddialara göre bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki kadının evi ayırmayı düşündükleri öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.