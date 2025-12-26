Habertürk
        Karaman'da karısını öldüren koca intihar etti | Son dakika haberleri

        Karaman'da karısını öldüren koca intihar etti

        Karaman'da boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini boğarak öldüren cani koca intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 03:09 Güncelleme: 26.12.2025 - 03:09
        Karaman'da yaşayan Fatma Çetinkaya'dan (22) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak'taki evine gitti.

        2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, Mithat Çetinkaya'nın, karısını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

        Cenazeler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Karaman
        #Son dakika haberler
