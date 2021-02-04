İHA

Olay, gece saat 23.50 sıralarında Fenari Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yerde yatan Hüseyin Çavaş’ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Çavaş’ın yere düşerek öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çavaş’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Her iki ayağı da kırık olan Çavaş’ın kazayla mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.