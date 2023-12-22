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        3 kişinin yaralandığı eski damat ve kayınpederin bıçaklı kavgasında 2 gözaltı

        KARAMAN'da, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) ile çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir'i (43) otomobille hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen Döne D. (37) ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen eşi Mehmet D. (45) gözaltına alındı. Çift adliyeye sevk edildi, yaralı 3 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:40
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        3 kişinin yaralandığı eski damat ve kayınpederin bıçaklı kavgasında 2 gözaltı
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        KARAMAN'da, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) ile çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir'i (43) otomobille hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen Döne D. (37) ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen eşi Mehmet D. (45) gözaltına alındı. Çift adliyeye sevk edildi, yaralı 3 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Olay, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak'ta meydana geldi. Durmuş Ali Demir, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy ile telefonla belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İhbarla, hastane ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürüyor.

        Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Ekipler, yaralılardan Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir'i, Döne D.'nin hastaneye bırakıp kaçtığını saptadı. Ardından Döne D. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen eşi Mehmet D., gözaltına alındı. Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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