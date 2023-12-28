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        Kontağı çevirdi, otomobili alev aldı

        KARAMAN'da sahibi Nuray Yılmaz'ın kontağı çevirmesi ile alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:50
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        Kontağı çevirdi, otomobili alev aldı
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        KARAMAN'da sahibi Nuray Yılmaz'ın kontağı çevirmesi ile alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, saat 07.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için otomobiline binen Nuray Yılmaz, aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu sırada aracın motor kısmı, birden alev aldı. Yılmaz, alev topuna dönen otomobilinden inip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Ön incelemede, yangının benzin otomatiği kısmından çıktığını belirledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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