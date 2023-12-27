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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:51
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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe çıkışında, Mersin'in Mut ilçesine tarihi eser götürmek isteyen T.T'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 163 sikke, 94 tarihi obje, 9 yüzük, 1 küp, 1 el yazması belge olmak üzere toplam 268 tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

        Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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