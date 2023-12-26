Eski damat-kayınpeder kavgasında, yaralılardan 1'i taburcu olup gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDI

Karaman'da,eski damat ile kayınpeder arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Duranel (36), sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Duranel, sağlık kontrolü sonrası basın mensubunun "Neden kavga ettiniz, pişman mısınız? " sorusuna "Hayır" diye cevap verdi.