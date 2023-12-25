Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Madeni su basmasında 'Benim oğlum yüzme bilmez ki' sözleriyle tanınan anne yaşamını yitirdi

        KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 9 yıl önce su basan maden ocağında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tanınan ve o dönem herkesi duygulandıran Ayşe Gökçe (82) hayatını kaybetti. Oğlunun cenaze törenine yırtık lastik ayakkabıyla katılan baba Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düşmüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Madeni su basmasında 'Benim oğlum yüzme bilmez ki' sözleriyle tanınan anne yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 9 yıl önce su basan maden ocağında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tanınan ve o dönem herkesi duygulandıran Ayşe Gökçe (82) hayatını kaybetti. Oğlunun cenaze törenine yırtık lastik ayakkabıyla katılan baba Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düşmüştü.

        İlçeye bağlı Pamuklu köyünde bulunan Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında 28 Ekim 2014'te eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı, arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. İşçilerden kurtulan olmadı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tüm ülkede tanındı. Ayşe Gökçe, bugün evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla gündeme gelmişti.  Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düşü.

        Gökçe'nin cenaze namazı bugün Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde, belde mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Karaman Valisi Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
        Karaman Valisi Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
        Dünya şampiyonu görme engelli judocu başarılarını sürdürmek istiyor
        Dünya şampiyonu görme engelli judocu başarılarını sürdürmek istiyor
        3 kişinin yaralandığı eski damat ile kayınpederin bıçaklı kavgasında 1 kadı...
        3 kişinin yaralandığı eski damat ile kayınpederin bıçaklı kavgasında 1 kadı...
        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
        3 kişinin yaralandığı eski damat ve kayınpederin bıçaklı kavgasında 2 gözal...
        3 kişinin yaralandığı eski damat ve kayınpederin bıçaklı kavgasında 2 gözal...