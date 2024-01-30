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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:33
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 bin 722 kişiyi sorguladı, 27 kişiyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Ekipler ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı motosiklet, 131 gram uyuşturucu madde ve 56 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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