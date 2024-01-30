Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 bin 722 kişiyi sorguladı, 27 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı motosiklet, 131 gram uyuşturucu madde ve 56 uyuşturucu hap ele geçirdi.