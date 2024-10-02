Karaman'da baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde girdiği barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde girdiği barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Evsin köyü sınırlarındaki Gezende Barajı'na arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Muhammet Ali Birer (17) girdiği suda gözden kayboldu.
Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen su altı polis ekibi, ulaştıkları Birer'in cesedini sudan çıkardı.
Birer'in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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