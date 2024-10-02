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        Karaman'da baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde girdiği barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:56
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        Karaman'da baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde girdiği barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Evsin köyü sınırlarındaki Gezende Barajı'na arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Muhammet Ali Birer (17) girdiği suda gözden kayboldu.

        Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen su altı polis ekibi, ulaştıkları Birer'in cesedini sudan çıkardı.

        Birer'in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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