Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        KMÜ'de Karaman ve Jeoturizm Konferansı düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Kültür Eğitim Vakfı (KARKEV) tarafından Karaman ve Jeoturizm Konferans'ı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        KMÜ'de Karaman ve Jeoturizm Konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Kültür Eğitim Vakfı (KARKEV) tarafından Karaman ve Jeoturizm Konferans'ı gerçekleştirildi.

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki konferansta, Karaman için çok önemli hayalleri ve düşünceleri olduğunu söyledi.

        Bu düşüncelerin gerçekleştirilebilmesi için bir yol haritası oluşturduğunu anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Tarım, sanayi, ekonomi ve birçok başlıkta bu şehrin vitrinini inşa etmek istiyoruz. Bunu da özellikle turizmle yapmak gibi bir hayalimiz var. Turizm vitrine koyulacak ürün demektir. Bunun ticari boyutu da mutlaka olmak zorundadır. İşin ucu ticarete, kazanca, paraya dayanmazsa o iş kalıcı olamaz. Bunu yaparken birlik ve beraberlik içerisinde aşkla çalışmak gerektiğini düşünüyoruz."

        Konuşmaların ardından emekli öğretim üyesi jeoloji profesörü Tahir Emre, Karaman ve Jeoloji sunumu yaptı.

        UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Nizamettin Kazancı ise Doğal Çevrenin Ekonomik Potansiyeli, Jeoturizm konusuna değindi.

        Konferans, plaket takdimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        TikTok için ABD'de geri sayım!
        TikTok için ABD'de geri sayım!
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Karaman Valisi Çiçekli Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
        Karaman Valisi Çiçekli Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
        Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren'i trafikteki tartışmada öldüren sal...
        Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren'i trafikteki tartışmada öldüren sal...
        KMÜ'de "Hemşirelik Zirvesi" düzenlendi
        KMÜ'de "Hemşirelik Zirvesi" düzenlendi
        GÜNCELLEME - Konya'da trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak ö...
        GÜNCELLEME - Konya'da trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak ö...
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
        GÜNCELLEME - Konya'da trafikte çıkan kavgada öldürülen genç taksicinin cena...
        GÜNCELLEME - Konya'da trafikte çıkan kavgada öldürülen genç taksicinin cena...