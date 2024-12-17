Karaman Valisi Çiçekli Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Kazımkarabekir ilçesine ziyarette bulundu.

Kazımkarabekir Kaymakamlığını ziyaret eden Çiçekli, Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu'ndan ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Çiçekli, daha sonra Kaymakamlık Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.