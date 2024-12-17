Karaman Valisi Çiçekli Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Kazımkarabekir ilçesine ziyarette bulundu.
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Kazımkarabekir ilçesine ziyarette bulundu.
Kazımkarabekir Kaymakamlığını ziyaret eden Çiçekli, Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu'ndan ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Çiçekli, daha sonra Kaymakamlık Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Muhtarlardan ihtiyaç ve talepleri dinleyen Çiçekli, iletilen hususların kurum müdürleri tarafından incelenip, takibinin yapılması talimatını verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.