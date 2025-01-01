Karaman'da gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında buluştu

Programa Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.

Karaman'da düzenlenen "Yılın ilk sabah namazında ailece huzurdayız" etkinliği kapsamında gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.

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