KMÜ'de "Medyanın Dünü, Bugünü ve Yarını" konferansı düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile Yeniler Kulübü iş birliğiyle "Medyanın Dünü, Bugünü ve Yarını" konferansı gerçekleştirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki programda, toplumun bilgiye erişiminde ve demokratik değerlerin güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir role sahip olduğunu belirtti.

Bilginin paylaşılma hızının arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik ilkelerine sahip olmanın büyük önem taşıdığını anlatan Gavgalı, şunları kaydetti:

"Gelişen teknolojiyle hayatımıza giren yeni medya, gazetecilik mesleğine farklı bir soluk katarak bilginin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla gazeteciler, toplumda kamuoyu oluşturma ve değişen dünyanın dinamiklerini anlamamızda kıymetli rol oynuyor. Dünya gelişirken gazetecilik mesleği de kendini dönüştürmeyi başarmıştır."

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin ise günümüzde medya dijitalleşmenin etkisiyle bambaşka bir boyuta ulaştığını, geleneksel medyanın yapacağı dönüşümlerle bu değişime ayak uydurması gerektiğini söyledi.