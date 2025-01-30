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        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 23:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:40
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        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde, S.Y. (27) ile Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü olduğu öğrenilen Ş.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Büyüyen olay sırasında S.Y, av tüfeğiyle Ş.D'yi bacağından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.D, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

        S.Y. ile eşi H.Y, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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