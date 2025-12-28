Karaman'da domuzlar arpa ve buğday ekili tarlalara zarar verdi

Karaman'da yaban domuzları, arpa ve buğday ekili tarlalara zarar verdi.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Madenşehir köyünde yaşayan Hüseyin Tanrıverdi, arpa ve buğday ektiği tarlasını kontrol için geldiğinde, arazisine domuz sürüsü tarafından zarar verildiğini gördü.

Tanrıverdi, gazetecilere, 50 dekar ekili arazisinin yaklaşık 30 dekarlık kısmının tahrip edildiğini söyledi.

Yaban domuzlarının her türlü tarımsal ürüne zarar verdiğini belirten Tanrıverdi, "Burayı yaklaşık 20 gün önce ektim. Tarlaya domuz dadanmış ve tarumar etmiş. Domuzlar kovaladığımız halde yine geliyor. Yetkililerden önlem almalarını rica ediyorum. Çünkü ilerde daha kötü olacak. Tohumlarımızı yüzeye çıkarmışlar. 50 dekarın yaklaşık 30 dekarına zarar vermişler." diye konuştu.

Tanrıverdi, 15-20 domuzun tarlasına geldiğini anlatarak, "Tarlayı tekrar ekmem lazım. Ekstra gübre, mazot, tohum zararımız var. Domuzlar bahar aylarında da bahçelerimizi talan ediyor. Nohut ekildiği zaman zarar veriyor. Ağaçların dallarını kırıyor." dedi.