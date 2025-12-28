Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da domuzlar arpa ve buğday ekili tarlalara zarar verdi

        Karaman'da yaban domuzları, arpa ve buğday ekili tarlalara zarar verdi.

        Giriş: 28.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:56
        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Madenşehir köyünde yaşayan Hüseyin Tanrıverdi, arpa ve buğday ektiği tarlasını kontrol için geldiğinde, arazisine domuz sürüsü tarafından zarar verildiğini gördü.

        Tanrıverdi, gazetecilere, 50 dekar ekili arazisinin yaklaşık 30 dekarlık kısmının tahrip edildiğini söyledi.

        Yaban domuzlarının her türlü tarımsal ürüne zarar verdiğini belirten Tanrıverdi, "Burayı yaklaşık 20 gün önce ektim. Tarlaya domuz dadanmış ve tarumar etmiş. Domuzlar kovaladığımız halde yine geliyor. Yetkililerden önlem almalarını rica ediyorum. Çünkü ilerde daha kötü olacak. Tohumlarımızı yüzeye çıkarmışlar. 50 dekarın yaklaşık 30 dekarına zarar vermişler." diye konuştu.

        Tanrıverdi, 15-20 domuzun tarlasına geldiğini anlatarak, "Tarlayı tekrar ekmem lazım. Ekstra gübre, mazot, tohum zararımız var. Domuzlar bahar aylarında da bahçelerimizi talan ediyor. Nohut ekildiği zaman zarar veriyor. Ağaçların dallarını kırıyor." dedi.

        Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ise yaban domuzlarının çiftçiler için büyük bir problem olduğunu söyledi.

        Yaban domuzlarının özellikle mısır tarlalarını ve meyve bahçelerini tahrip ettiğini aktaran Bayram, şöyle konuştu:

        "Arazide maalesef ciddi zarar var. Domuzların popülasyonları hızla artıyor. Karaman'ın hem dağ köylerinde hem ova köylerinde domuzla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Mısır ekili arazilere, yonca ekili arazilere yani her tarafa zarar veriyor. Özellikle meyve bahçelerinde ve üzüm bağlarında mücadele gerekiyor. Burada tohumların çimlenmesi tamamlanmamış ve toprağın yüzeyine çıkmış. Muhtemelen tarlanın sürülüp yeniden ekmesi gerekiyor. Gezdiğimiz komşu parseller için de durum aynı."

