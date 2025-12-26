Karaman'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Karaman'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) organizasyonda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Abdulkadir Göregen, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bugüne kadar 70 bine yakın can kaybının yaşandığını söyledi.

Saldırılarda 171 binden fazla kişinin de yaralandığını belirten Göregen, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşamın normalleşmesi değil, hayatta kalma mücadelesi söz konusudur. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusuysa burada yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda uluslararası düzenin itibar kaybı yaşanmaktadır. Yaşanılan iletişim çağında, bir çocuğun soğukta can verdiği haberi akış içinde tüketilebiliyorsa bir sorun vardır. Bir toplumun ihtiyaç duyduğu insani yardım kavramının bile tartışmalı hale gelmesi büyük bir sorundur."