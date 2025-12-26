Karaman'da karısını öldüren kişi intihar etti
Karaman'da boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini boğarak öldüren kişi intihar etti.
Fatma Çetinkaya'dan (22) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak'taki evine gitti.
İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede, Mithat Çetinkaya'nın, karısını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
