        Karaman'da "Diyabet ve Sağlıklı Yaşam" etkinliği düzenlendi

        Karaman'da "Diyabet ve Sağlıklı Yaşam" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:30 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:30
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ), "Diyabet ve Sağlıklı Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Hemşiresi Kerime Çingil tarafından katılımcılara, diyabet hastalığı, kan şekeri takibi, insülin kullanımı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

        Etkinlikte, 3 farklı diyabet türüne yönelik eğitim gerçekleştirildi.

        Eğitimle, diyabet türleri arasındaki farklar, hastalık belirtileri ve tedavi süreçlerinin daha iyi kavranmasının amaçlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

