Karaman'da iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Karaman'da çalıştığı fabrikada makineye sıkışarak ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) plastik kasa üretimi üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Zahra H. (17), eşarbının makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Zahra H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
