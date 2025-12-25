Karaman'da iş makineleriyle kaçak kazı yapan 14 şüpheli yakalandı
Karaman'da 2 ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde dağlık arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda şehir dışından kente gelerek kaçak kazı yaptıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı.
Operasyonda kazıda kullanılan 2 ekskavatör, dedektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.
