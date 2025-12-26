Karaman'da deneme yarışması ödül töreni düzenlendi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) işbirliğinde bu yıl "En Kıymetli Hazinemiz Aile" temasıyla düzenlenen deneme yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, aile kurumunun bireyin şekillendiği en güçlü sosyal yapı olduğunu söyledi.
Ortaya konulan eserlerin aile kurumunun önemini anlatmada oldukça değerli olduğunu belirten Gavgalı, şunları kaydetti:
"Aile yalnızca bir yaşam alanı değil, toplumun kültürel sürekliliğinin temel taşıdır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi sağlıklı bir toplumun inşası için vazgeçilmezdir. Gençlerin aile temasıyla kaleme aldığı denemeler bu kavramın günümüz dünyasında nasıl algılandığı ve geleceğe nasıl taşınabileceğini göstermesi açısında son derece kıymetlidir. Gençlerin kaleminden aileyi merkeze alan bu denemeler geleceğe dair umutlarımızı güçlendirmektedir."
HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş ise yarışmada çok değerli bir konunun ele alındığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Program, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.
Etkinliğe, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, KMÜ Genel Sekreteri Mustafa Sağlam, kurum temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
